صور.. “الحزن والبكاء وقراءة القرآن”.. أبرز مشاهد عزاء ماجدة الصباحي

المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء فى النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي ، الذى يقام بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

وإستقبلت إبنتها الفنانة غادة نافع ، المعزيين، ومن أبرز النجوم الحاضرين هم رجاء الجداوي، رانيا محمود ياسين، دنيا عبدالعزيز، إلهام شاهين، ليلى علوي، نرمين الفقي، شهيرة، والإعلامية بوسي شلبي، النجمة لبنى عبدالعزيز، الفنانة منال سلامة،الفنان أشرف زكي، والإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان محمود قابيل، مصمم الرقصات عاطف عوض، الفنان عزت العلايلي ، سمية الخشاب، دلال عبد العزيز، الإعلامي محمد الغيطى.

كما سيطر الحزن على الفنانة يسرا ، وليلي علوي، كما إنهارت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز من البكاء ، فضلا عن الحزن الكبير على ملامح إبنته الفنانة الراحلة حيث إنفجرت من البكاء ، كما ظهرت الفنانة شهيرة بدون حجاب فى العزاء ، وإتخذت الفنانة رجاء الجداوى مكانا لها بعيدا لقراءة القرآن الكريم.

وكانت ماجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، قدمت خلالها عددا من الأعمال التي دخل بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.