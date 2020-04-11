صور .. الاطفال مع الحيوانات تحرك المشاعر وتبعدك عن الهموم

(المستقلة).. عملت مصورة بريطانية على الجمع بين الأطفال حديثي الولادة والحيوانات حديثة الولادة أيضاً وكانت النتيجة مذهلة بكل المقاييس، حيث خرجت الصور رقيقة ويمكنها أن تحرك مشاعر أي شخص ليقع في حب الفكرة على الفور.

في العموم تسرق صور الأطفال العادية القلوب وتخطف الأنظار إلا أنها اتخذت بعداً مختلف تماماً عندما أضافت لها المصورة سوجاتا سيتيا الحيوانات الصغيرة بعد فترة قصيرة من ولادتها.

استوحت سوجاتا سيتيا فكرتها بعد وفاة كلبها Mustang بفترة حيث رغبت في تخليد ذكرى الكلب من خلال الدمج بين صور الأطفال حديثي الولادة والحيوانات الأليفة بهدف إبراز العلاقة القوية بينهما.

بدأت سوجاتا في طرح الفكرة على بعض عملائها من الآباء والأمهات الذين يرغبون في التقاط صورلأطفالهم حديثي الولادة والفكرة لاقت إعجابهم بشدة وكانت النتيجة مجموعة كبيرة ومذهلة للأطفال وهو نيام بجوار حيوانات صغيرة وكأنهم يكملون بعضهم.

الصور التي التقطتها سوجاتا يمكنها أن تُذيب القلوب وتفصلك عن أي أحداث يومية سيئة.

مخاطر الحيوانات على الأطفال

وكانت سوجاتا تؤكد للأمهات دائماً أنه لا توجد أى مخاطر من التقاط صور الأطفال مع الحيوانات بهذا القرب لأن الحيوانات من شأنها أن تعلم الأطفال تحمل المسؤولية كيفية الاهتمام بالآخرين ومرعاة مشاعرهم كما أنها تقضي لديهم على مشاعر الأنانية تماماً.

كما لا توجد أى مخاطر صحية على الأطفال حديثي الولادة مادامت الحيوانات نظيفة وبعيدة تماماً عن أى حشرات أو بكتيريا خارج المنزل، وهو الأول الذي حول صور الأطفال والحيوانات معاً بخاصة خلال النوم إلى ألبوم من الصعب نسيانه.