(صور).. الاستعدادات الأخيرة قبل إنطلاق حفل جوائز الأوسكار الـ92

(المستقلة) – منى شعلان/ تتجه أنظار العالم لحفل توزيع «جوائز الأوسكار» فى نسخته الـ92 الذى يقام فى الساعات الاولى من صباح غدا الإثنين على مسرح دولبي في هوليوود.

وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019.

اقرا المزيد : هذه أسماء العرب والمسلمين التي ينبغي توقعها في أوسكار 2020

ولم تشهد ترشيحات الأوسكار لهذا العام مفاجآت كبيرة، باستثناء استبعاد فيلم The Lighthouse للمخرج روبرت إيجرز، من الترشيحات، إذ خرج بترشيح وحيد في فئة أفضل تصوير سينمائي، رغم كونه أحد أهم الأفلام الأمريكية خلال العام الماضي، ويستحق في أبسط تقدير على 3 ترشيحات إضافية في فئتي التمثيل والإخراج.

ووضعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تستضيف وتنسق جوائز أوسكار كل موسم، قواعد صارمة فيما يتعلق بالتماثيل الذهبية، إذ تنص لوائحها الرسمية على أنه لا يمكن للفائزين بيع جوائز الأوسكار الخاصة بهم، دون أن يعرضوها أولا للبيع مرة أخرى للأكاديمية مقابل دولار واحد فقط، وتنطبق لوائح الأكاديمية على أفراد الأسرة، الذين يرثون جوائز الأوسكار من أقاربهم المتوفين.

يشار إلى أن حملة دشنت خلال الأيام الماضية بعنوان OscarsSoWhite، من أجل إظهار العنصرية التي تشهدها الأوسكار، بعد عدم وصول أصحاب البشرة السمراء إلى ترشيحات جوائز العام.

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Jojo rabbit

Joker

Little women

Marriage story

1917

Paratise

Ford v Ferrari