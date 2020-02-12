صور : اطلالة جذابة لـ «جومانا مراد» في مهرجان أسوان بعد انقطاع

وكانت الفنانة السورية قد اختفت الفترة الماضية عن الإعلام والفن، وذلك بسبب زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو، في شهر تشرين الأول من عام 2013، لتنجب بعدها طفلها محمد في شهر شباط من العام الماضي 2019.

ومن المقرر أن تعود الفنانة السورية إلى الجمهور من جديد بعد تصويرها مشاهدها في الفيلم المصري “يوم 13” إلى جانب كل من دينا الشربيني، وأحمد داوود، مجدي كامل، شريف منير، أحمد زاهر وآخرين.

فيما كشفت بعض المصادر أن مراد ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب الفنانة يسرا من خلال مسلسل سيحمل اسم “دهب عيرة” للمخرج سامح عبدالعزيز، وستقدم دورا مهما ومحوريا في العمل.

وتأتي عودة مراد إلى الدراما والتمثيل والأعمال التلفزيونية، بعد ما يقارب الـ 6 سنوات على غيابهما؛ إذ كان آخر أعمالها في مصر مسلسل فرعون عام 2013، وشاركت بعدها بإحدى قصص مسلسل “مدرسة الحب” بطولة نخبة من النجوم العرب.