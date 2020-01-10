صور : احتكاكات بين عشرات المتظاهرين و القوات الأمنية في البصرة في يناير 10, 2020 شارك الخبر المستقلة / صور : احتكاكات بين عشرات المتظاهرين و القوات الأمنية في البصرة. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار اياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب اخر الاخبار فيديو : لحظة اغتيال مراسل قناة “دجلة” في الرأس اخر الاخبار فيلم أنا الماعز الأليف.. خبيث ورموزه عميقة اخر الاخبار حلف روسي ايراني تركي عراقي مرتقب مضاد للولايات المتحدة!! التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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