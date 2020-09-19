صور.. أول ظهور للفنانة داليا إبراهيم بالحجاب بعد 3 أشهر من إعتزال الفن

صور.. أول ظهور للفنانة داليا إبراهيم بالحجاب بعد 3 أشهر من إعتزال الفن

المستقلة/منى شعلان/ بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية ، خرجت الفنانة “داليا إبراهيم” منذ 3 أشهر ، من عزلتها وأعلنت قرار إعتزالها الفن نهائياً ، دون إبداء أسباب واضحة ، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :”قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا”.

لتعاود التواصل مرة أخرى مع جمهورها ، وتنشر صور جديدة لها ، مرتدية “الحجاب” ، وحازت صورها على إعجاب الجمهور ، وجاءت التعليقات كالتالي:” منورة يافنانة، ماشاء الله، ربنا يثبتك ، طول عمرك نجمة”.

الفنانة داليا إبراهيم من مواليد 1974، واكتشفها الفنان محمد صبحي ، وانضمت لفرقته وقدمت معه مسلسل “ونيس”، لها عدد من الأعمال أبرزها “الست أصيلة”، “الليل وآخره”، “كناريا وشركاه”، “هارمونيكا”، “القتل اللذيذ”، “الحسن البصري”، كما شاركت فى فيلم “كلمنى شكرا”،مع المخرج خالد يوسف ، وذاع صيتها أكثر من خلال هذا الدور.

وكان آخر مشاركاتها الفنية عام 2016، في مسلسل “جراب حواء”، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.