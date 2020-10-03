صور.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها على شاطئ البحر

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية ​أنغام​ ، رسالة حب إلى نجلها الأكبر ، بمناسبة عيد ميلاده ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشرت أنغام ، صورا تجمعها بنجلها ، وهما يستمتعان بأجازتهما الصيفية على شاطئ البحر ، وعلقت عليها قائلة: “يوم ٣ أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي. كل سنه وانت طيب يا نور عيني”

ويشار إلى أن الفنانة المصرية “أنغام” لديها ولدين، هما عمر وعبد الرحمن، وفي سياق اَخر، تستعد المطربة المصرية لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل 9 أكتوبر، بقاعة المنارة بالقاهرة.