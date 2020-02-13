صور : أطعمة ومشروبات خطيرة ومحظورة تناولها معًا
صور : أطعمة ومشروبات خطيرة ومحظورة تناولها معًا
المستقلة / يحتاج الجسم لجميع العناصر والمغذيات الضرورية واللازمة لتقوية المناعة للحفاظ على صحة الأعضاء، إلا أن هناك بعض الأطعمة عند دمجها معًا تفقد قيمتها الغذائية، وتتسبب في مشكلات صحية عديدة بالجهاز الهضمي.
“الكونسلتو” يستعرض في الصفحات التالية بعض الأطعمة التي لا يجب تناولها معًا، وفقًا لموقع “Mind body green”
1- البيض واللحوم
قد يكون طبق مكون من لحم مقدد، بجانب البيض المقلي شهي لوجبة الفطور، إلا أنه يعد واحدًا من المجموعات الغذائية السيئة للهضم، إذ أنها قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم، فاللحوم المقلية إلى جانب البيض هي مزيج محمل بالبروتين وقد يستغرق الجهاز الهضمي وقتًا طويلاً لهضمه، ويمكن استبدال واحد منهم مع الفواكه الطازجة أو الخضروات، للحصول على فطار صحي ولذيذ.
2- البطاطس المقلية والبرجر
البطاطس المقلية مع البرجر، وجبة يعتمد عليها الكثيرون في نظامهم الغذائي، وبالرغم من كونها لذيذة ومحببة لهم إلا أنها تؤثر سلبًا على الصحة، إذ أن البطاطس المقلية والبرجر من الأطعمة المقلية التي تحتوي على المزيد من الدهون المشبعة ما يتسبب في خفض السكر بالدم، وتؤدي للتعب العام والخمول.
3- الفواكه والحليب
يفضل الكثيرون تناول الزبادي المضاف له قطع الفواكه، أو إضافة الحليب إلى عصير الفواكه لإكسابه مذاق أفضل، واعتقادًا بأنه يصبح صحيًا بنسبة أكبر، إلا أن الحقيقة مغايرة تمامًا فعندما تمتزج الحمضيات الموجودة في الثمار مع البروتين الموجود بالحليب، فإنه لا يؤثر فقط على الألياف الهضمية، ولكنه يجعل ذلك الخليط سام، كما أنه يزيد فرص التعرض للحساسية الغذائية.
5- المكسرات وزيت الزيتون
قد تحتوي بعض الوجبات على عدد من المكسرات المتنوعة، وكذلك زيت الزيتون ويعتبر ذلك المزيج مضر بالصحة، إذ يحتوي كلًا منهما على عنصر البروتين بنسبة عالية، مما يتسبب في إعاقة عملية الهضم والإصابة بانتفاخ المعدة والغازات، وقد يسبب ذلك الشعور بالألم.
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