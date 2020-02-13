صور : أطعمة ومشروبات خطيرة ومحظورة تناولها معًا

المستقلة / يحتاج الجسم لجميع العناصر والمغذيات الضرورية واللازمة لتقوية المناعة للحفاظ على صحة الأعضاء، إلا أن هناك بعض الأطعمة عند دمجها معًا تفقد قيمتها الغذائية، وتتسبب في مشكلات صحية عديدة بالجهاز الهضمي.

“الكونسلتو” يستعرض في الصفحات التالية بعض الأطعمة التي لا يجب تناولها معًا، وفقًا لموقع “Mind body green”