صور.. أحمد حسن وزوجته يبدآن حياة جديدة.. والجمهور: كل الدعم

المستقلة / منى شعلان/ فى أول ظهور لهما بعد مرور نحو 6 أيام ، على إخلاء سبيلهما ، نشر اليوتيوبر أحمد حسن ، صورا تجمعه بزوجته زينب ، عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وفاجئ اليوتيوبر وزوجته ، جمهورهما ، بعودة زينب لارتداء الحجاب مرة أخرى ، وعلق أحمد حسن ، على الصور قائلاً :الحمد لله .. بداية جديدة “.

وانهالت التعليقات على الصور ، وجاءت على النحو التالي :” ربنا يثبتك ، أحلى بداية ، كل الدعم ، ماشاء الله ربنا يحفظكم من كل شر ويهديكم”.

وقد تعرض اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته ، خلال الأيام الماضية ، لأزمة كبيرة ، حيث تم حبسهما 4 أيام ، والتحقيق معهما، وذلك بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما “آيلين” للخطر ، وبعد إنتهاء التحقيقات تم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 40 ألف جنيه.