صور: تظاهرات ساحة التحرير المليونية استجابة لدعوة منظمات و أطراف عديدة

صور: تظاهرات ساحة التحرير المليونية استجابة لدعوة منظمات و أطراف عديدة

المستقلة / صور: أجواء مليونية ساحة التحرير التي دعت لها منظمات و أطراف عديدة.