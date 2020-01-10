صور: تظاهرات ساحة التحرير المليونية استجابة لدعوة منظمات و أطراف عديدة آخر تحديث يناير 10, 2020 شارك الخبر المستقلة / صور: أجواء مليونية ساحة التحرير التي دعت لها منظمات و أطراف عديدة. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار فيديو : لحظة اغتيال مراسل قناة “دجلة” في الرأس اخر الاخبار فيلم أنا الماعز الأليف.. خبيث ورموزه عميقة اخر الاخبار حلف روسي ايراني تركي عراقي مرتقب مضاد للولايات المتحدة!! اخر الاخبار صور : احتكاكات بين عشرات المتظاهرين و القوات الأمنية في البصرة التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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