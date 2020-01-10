صور: تظاهرات ساحة التحرير المليونية استجابة لدعوة منظمات و أطراف عديدة

تابع اخر اخبار وكالة الصحافة المستقلة على جوجل نيوز

المستقلة / صور: أجواء مليونية ساحة التحرير التي دعت لها منظمات و أطراف عديدة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.