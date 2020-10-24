صور.. أبرزهم “محمود ياسين ورجاء الجداوي” الغائبون الحاضرون بمهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ انطلق مساء أول أمس الجمعة 23 أكتوبر أولى فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم ، وسط إجراءات وقائية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص المصمم المصري محمد جابر، مدير صفحة mgpexel، ومصمم صور المشاهير بالفوتوشوب، على تصميم صور جديدة لنجوم رحلوا عن عالمنا كان آخرهم الفنان محمود ياسين ورجاء الجداوي وحسن حسني، مصورًا إطلالتهم فى مهرجان الجونة.

كما وجه مهرجان الجونة السينمائى التحية لأرواح الراحلين محمود ياسين وحسن حسنى ورجاء الجداوى وجورج سيدهم ونادية لطفى، وغيرهم ممن رحلوا بعد انطلاق الدورة الماضية، وجاء ذلك على أنغام أغنية “حكاية حب” والتى قدمتها المطربة فرح الديبانى، حيث شهدت خلفية المسرح مشاهد من السنيما المصرية للراحلين.

وعرض فيلم “The Furance”، فى فعاليات اليوم الثانى للمهرجان الذي يلعب بطولته الفنان الشاب أحمد مالك، ويعد هذا العرض الأول له في الوطن العربي، بعد عرضه في شهر سبتمبر الماضي بمهرجان “فيسنيسيا”.

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.