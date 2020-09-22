أبرزهم ليلى علوي ووائل كفوري.. فنانون يشاركون فى تحدي”صورة الطفولة”

المستقلة/منى شعلان/ إنتشر خلال الساعات الماضية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تحدٍ جديد بعنوان “صورة الطفولة” ، وهو عبارة عن نشر صورة تجمع بين صورتك بالطفولة والأخرى صورة لك فى الوقت الحالي ، من أجل رصد التغيير الذى طرأ على الشخص بين الماضي والحاضر.

وشارك عدد من نجوم الفن ، فى تحدى الطفولة ، على رأسهم الفنانة ليلى علوي ، التى شاركت جمهورها بصورة لها عبر موقع “انستغرام”، وأوضحت الصورة تغير ملامحها إلى حد كبير ، مع الإحتفاظ بجمالها كما هو.

كما نشر الفنان اللبناني وائل كفوري ، صورة له عبر موقع الفيسبوك ، لتوضح تغير ملامحه كثيرا، بين طفولته وحاليا ، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وشارك أيضا أدهم نجل الفنانة نادية العراقية ، بصورة تجمعه بوالدته الفنانة القديرة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وعلق قائلا:”حينما أنحني لأقبّل يديك، وأسكب دموع ضعفي فوق صدرك، وأستجدي نظرات الرضا من عينيكِ حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي”.