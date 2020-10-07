صورة نجمة عراقية على أكبر شاشة LED في السعودية

المستقلة / بعد أن اجتازت أغنية رحمة رياض “وعد مني” عتبة المئة وخمسين مليون مشاهدة على يوتيوب، التي أنجزتها شركة “وتري” التي وضعت استراتيجية خاصة لرحمة منذ انضمامها اليها، تمّ اختيار رحمة من قبل Spotify Arabia كوجه رئيسي لها في حملتها الإعلانية الضخمة في السوق السعودي الواعد والأخذ في التطور والإزدهار الرقمي.

فقد تصدرت صورة رحمة لوحات سبوتيفاي الإعلانية في أرجاء المملكة، وخاصّة على المحور الرئيسي في جدة حيث توجد أكبر شاشة LED في العالم على طريق King Road Tower.

والجدير ذكره أنّ الفنان الذي يملك قناة خاصّة على يوتيوب لديه فرصة أكبر في الوصول إلى كل قاعدته الجماهيرية من الفنان الذي يصدر أعماله على قناة تابعة لشركة إنتاج. لأنّ التفاعل يكون أعلى وأقوى. فكما لكل فنان صفحة خاصة على المتاجر الرقمية كأنغامي، وسبوتيفاي وديزر وآيتيونز، كذلك الأمر على اليوتيوب وعلى يوتيوب ميوزيك التي تشهد كثافة مشتركين في المملكة العربية السعودية مؤخراً.