صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة جداً للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني وهي بدون مكياج.

وعلى الرغم من مرور سنوات على رحيلها، إلا أنها لا تزال تثير ضجة، آخرها بهذه الصورة التي ارتدت فيه فستاناً أحمراً مقلماً وكانت من دون ماكياج أو مستحضرات تجميل.

ويذكر أن شقيقة سعاد حسني كذبت قبل أيام رواية الإعلامي مفيد فوزي حول وفاتها بسبب إدمانها على المهدئات، مطالبة إياه تحري الدقة في تصريحاته، مؤكدة أن شقيقتها جرى قتلها، وإلقاء جثتها من شرفة منزلها في بريطانيا.