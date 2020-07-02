صورة نادرة تجمع محمود حميدة بأحمد زكي

(المستقلة)..نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بالراحل، أحمد ‏زكى، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وعلق عليها قائلاً: “السند الأول”.

شارك محمود حميدة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل لما كنا صغيرين، والذي شارك فيه البطولة مع كل من خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، ومجموعة من النجوم.

خلال الفترة الماضية كان الفنان محمود حميدة يقضي فترة استجمامية وعلاجية بواحة سيوة، حيث اعتاد زيارة الواحة في أوقات عدم تصوير أعماله.

ونشر الفنان محمود حميدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صور له خلال جلسة علاجية في رمال الواحة الشهيرة بمميزاتها حول العالم، وأظهرت الصور مراحل دفن محمود حميدة في الرمال الحارة للاستشفاء.

اجتمع الفنانان أحمد زكي ومحمود حميدة في أكثر من عمل بينهما فيلم الرجل الثالث، إنتاج عام 1995، بطولة الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة المصرية ليلى علوي والفنان محمود حميدة، من إخراج المخرج المصري علي بدرخان، تدور أحداثه حول طيار مقاتل شارك في حرب أكتوبر 1973، لكنه فصل من الخدمة في القوات المسلحة لخطأ غير مقصود وينفصل عن زوجته نتيجة حالته النفسية، ثم يلتقي برئيس عصابة مخدرات ويبدأ العمل معه لكن بسبب ابنه يتراجع ويتعاون مع الشرطة ويستعيد كرامته.

وفي خطوة لتوثيق أعماله وحياته الفنية والشخصية، أعلن بلال عبد الغنى، وكيل رامي بركات، عن تدشين موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم الراحل أحمد ‏زكى.

يضم الموقع، الذي أعلن عن تدشينه وكيل الوريث الشرعي ‏للراحل هيثم أحمد زكي، صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، والتي ‏ورثها رامي بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى.

وإلى جانب الصور والمقتنيات النادرة، يضم الموقع أيضا عدداً من الأقسام منها ما يضم خطابات بخط اليد سواء من الجمهور ‏المحب للإمبراطور وكذلك رسائل من الفنانين للراحل أحمد زكي وقت مرضه.