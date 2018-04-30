صورة من استراليا تثير “الحيرة” على مواقع التواصل الاجتماعي

(المستقلة)..أثارت صورة انتشرت كالنار بالهشي على مواقع التواصل الاجتماعي “حيرة” روّاده حتى أطلق عليها “الصورة الأكثر أسترالية في عالم التصوير الفوتوغرافي”.

وتضمنت الصورة التي انتشرت على تويتر خلفية لمياه محيط يتوسطها كلب دينغو بري يلتهم سمكة قرش، وفي مقدمة الصورة ثعبانان تعانقا من خلال تشابك قوي وكأنهما حبال من القنب ملونة بأزهى الألوان.

صاحب الصورة يطلق على نفسه عبر “تويتر” اسم “The Cool Hand Luke / @MaverickBistro”، الذي أضاف للصورة محادثة افتراضية مع والدته على الهاتف تسأله فيها: كيف أحواله في أستراليا؟ فيجيب أمه بشرحه لما يشاهده في الصورة الفوتوغرافية، فتضحك الأم. وتتلقى بعدها رسالة تتضمن الصورة الموصوفة من قبل ابنها الموجود في أستراليا وتندهش لها جدًا.

وجمعت الصورة أكثر من 294 ألف إعجاب، وشارك الصورة أكثر من 118 ألف شخص.

في حين أشار المعلقون إلى أن الصورة معالجة ببرنامج محرر الرسوم على الكمبيوتر، على الرغم من أنها تضم صورتين التقطتا فعلًا في إحدى الجزر الأسترالية في يوم واحد.