صورة مؤلمة للفنانة “نادين نجيم” يظهر على وجهها علامات الإصابة بعد انفجار بيروت

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أول صورة لها منذ إصابتها بانفجار مرفأ بيروت الهائل، يوم 4 آب الماضي.

وظهرت علامات الإصابة على وجه نادين نجيم وكانت تحتضن طفليها على سرير العلاج، حيث ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى.

وكتبت نجيم قائلة ” بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا”.

وأكملت قائلة ” بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي … ومن قلبي سلام لبيروت”.