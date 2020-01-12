صورة لابنة “هيفاء وهبي” تشعل المنصات لشبهها في “أنجلينا جولي”

المستقلة/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لزينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب الشبه الكبير الذي وجدوه بينها وبين نجمة هوليوود، أنجيلينا جولي.

وقالت زينب إن فكرة نشر هذه الصورة أتت من صديقتها خبيرة التجميل ليال، وعلقت قائلة إنها تضع عدسات لاصقة لأول مرة، وكانت باللون الأخضر الذي يتوافق مع لون عيني النجمة جولي.

وتفاعل العديد من المعلقين مع الصورة، مؤكدين أن الشبه بينها وبين جولي كبير، فيما قال البعض إن لون عيني زينب الأصلي أجمل.