صورة.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها من الساحل الشمالي

(المستقلة)..نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على Instagram صورة لها وهي تقدم تمرين قوي لتؤكد احتفاظها برشاقتها.

وعلقت فيفي عبدة التي تحرص على التواصل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : ‏يا صباح الفل بالساحل الشمالي بحبك.

يشار إلى أن فيفي عبده قدمت في رمضان 2020 برنامج (خلي بالك من فيفي) هو برنامج يعتمد الكاميرا الخفية ،حيث تقوم فيفي عبده باستضافة أحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.