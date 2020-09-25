صورة.. غادة عبد الرازق تشارك فى تحدى الطفولة.. هل تغيرت ملامحها؟

المستقلة / منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في تحدي الطفولة، المنتشر منذ عدة أيام ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت الفنانة المصرية ، عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورة لها وهي في المدرسة ومقارنتها بصورة أخرى حديثة ، ولاقت الصورة على إعجاب متابعيها ، وجاءت التعليقات كالتالي:” الضحكة زى ماهى ، ياريتك فضلتى زى ماانتى ، طول عمرك جميلة ،أنا عاوز أقولك أني افتكرتها صابرين في شبه جدًا بينكم زمان”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق ، مسلسل “سلطانة المعز” وشاركها فيها محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎ ، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضى.