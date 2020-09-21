صورة.. ريهام عبد الغفور تحسم الجدل بشأن الحجاب

المستقلة..حاولت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور فض الاشتباك في المعركة الدائرة حول أفضلية المحجبات على غير المحجبات، والتي اشتعلت مؤخرا إثر تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني، وقامت بنشر صورة تجمعها بعدد كبير من السيدات المحجبات، مؤكدة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

ونشرت ريهام صورة على حسابها بموقع إنستغرام ،ظهرت فيها وسط صديقاتها المحجبات، وبدت الوحيدة بدون حجاب، وعلقت عليها قائلة: صورة بعنوان الإختلاف لا يفسد للود قضية.

وتسبب سوء الفهم في توجيه انتقاد كبير لريهام عبد الغفور، حيث أكد البعض أنه لا يجب طرح فكرة الاختلاف من الأساس، وأنه لا توجد في الواقع أزمة بين المحجبات وغير المحجبات، وأن القضية مفتعلة من أجل الترند، وطالبها عدد من متابعيها بحذف الصورة.

وسارعت معجبة للتضامن مع ريهام قائلة: هو انا ليه فهمت قصدها وانا معديه وكتير فهم عكس اللي تقصده رغم انه واضح .. حتي انا مش فاهمه انتم فهمتوا ايه .. حقيقي فيه تحامل ع الفنانين والغير محجبات بشكل كبير مع انهم بني آدمين وليهم أسر، وردت عليها ريهام قائلة: عشان في ناس بتسوء الظن احتياطي.

رضوى الشربيني أشعلت أزمة بين المحجبات وغير المحجبات

يذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، قررت فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول أن “غير المحجبات” شيطانة، وأن المحجبة أفضل 100 ألف مرة من غيرها، وهو ما اعتبره المجلس القومي للمرأة تمييزا عنصريا.

الأزمة بدأت في حلقة من برنامج “هي وبس” على فضائية CBC، حينما وجهت رضوى الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، حيث قالت: “اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة.

وأضافت غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي أحسن عند ربنا، وتراجعت رضوى عن تصريحاتها، وحذفت الفيديو المثير للجدل من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: أعتذر عن كلامي عن غير المحجبات، وقد بالغت في الكلام، وأعتذر عما قلته وفهمه البعض بأنني أتهم السيدة غير المحجبة بأنها سيدة مش كويسة، ولو هذا قصدي يبقي أنا ست مش كويسة لإني غير محجبة.