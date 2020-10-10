صورة توضح كيف كانت سميرة سعيد في طفولتها

المستقلة …. نشرت مجموعة من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة نادرة تعود لمرحلة الطفولة لواحدة من اهم النجوم على مستوى الفن العربي في الوقت الحالي، حيث تم نشر الصورة وتداولها على شبكة أنستاجرام لمشاركة الصور.

الصورة التي تم نشرها تعود للفنانة العربية ” سميرة سعيد ” وهي بعمر العاشرة من عمرها والتي لاقت تفاعلاً كبيراً عليها من قِبل المتابعين والجمهور الخاص بالفنانة سميرة سعيد.

يُكر أن الفنانة المغربية سميرة سعيد خطفت قلوب جمهورها في الوطن العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية بعنوان قط وفار، والذي عملت فيه و لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.