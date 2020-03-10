صورة تثبت ضرورة غسل اليدين للوقاية من كورونا

المستقلة /نشرت الممثلة الأمريكية، كريستين بيل، صورة تؤكد أهمية غسل الأيدي جيدًا في فترة تفشي فيروس كورونا.

وتظهر الصورة كيف تبدو الأيدي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد الغسيل. والصورة عبارة عن مجموعة من ست لقطات توضح حالة الأيدي قبل غسلها، وبعد غسلها بالماء فقط وبعد غسلها بالصابون لمدة 6 و15 و30 ثانية.

ونصحت الممثلة معلقة على المنشور على إنستغرام: “اغسلوا أيديكم لمدة 30 ثانية على الأقل”. وحصل المنشور على أكثر من 430 ألف إعجاب.

وعلق المستخدمون، أنهم لم يتوقعوا أن نظافة اليدين تعتمد إلى هذه الدرجة على مدة غسلهم وقال أحدهم أنه يجب عرض هذه الصورة على الجميع الذين يخشون الإصابة بالفيروس.

ووفقًا لهيئات مكافحة الأمراض، فإن الطريقة الصحيحة لغسل يديك هي فركها لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 12 آلف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.