صورة تتسب بهجوم غير مسبوق على حلا شيحا

(المستقلة)..رغم أن الفنانة حلا شيحا حذرت جمهورها مسبقا بأنها ستظهر في موسم دراما رمضان بشكل لم يعتادوا عليه سابقا، إلا إنها واجهت حملة هجوم غير مسبوقة بمجرد نشر عدة صور من كواليس تصوير البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “خيانة عهد”، حيث ظهرت بملابس مكشوفة وفستان فوق الركبة، وهو ما يتنافى مع مظهرها المحافظ سابقا.

ونشرت حلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، بعض الصور لها من تصوير تتر مسلسل “خيانة عهد”، ارتدت فيهن فستانًا شفافًا، حظي بإعجاب عدد كبير من نجمات الفن في مقدمتهن التونسية درة زورق والمصرية إيمان العاصي وعبير صبري وإيمي سالم، ولكنه أغضب الكثير من متابعيها الذين طالبوها باحترام تاريخها كفنانة ارتدت الحجاب والنقاب، كما لفت انتباهها البعض لضرورة احترام شهر رمضان.

وعلق بعضهم قائلين: هي فعلا خيانة عهد الله.. يرحم النقاب، وإحنا في رمضان.. ليه صورك فيها كشف للمستور.. حرام عليكي، وكفاية قرف بقى إحنا في شهر مفترج، ومن النقاب للعري.

وقالت متابعة مرت بنفس تجربة حلا شيحا وخلعت الحجاب: انا كنت محجبه و قلعت الحجاب و ربنا يهديني و ارجع البسه و لكن عمري ما اتقلبت من النقيض ل نقيض علي الاقل حافظي علي لبسك !!! كنت متخيله انك هتحافظي علي مظهرك اكتر من كده! ربنا يهدينا جميعا

يذكر أن حلا وجهت تحذيرا فنيا لمتابعيها مؤكدة أن شخصيتها في مسلسلها الجديد “خيانة عهد” مختلفة تماما عن كل ما قدمته من أدوار في حياتها الفنية، وقالت إنها ستظهر بشكل مغاير لاطلالتها المعتادة في أعمالها، وأبدت سعادة غامرة بالتعاون مع النجمة يسرا، مؤكدة إنها محظوظة لأنها تعاونت مع “الكبار” عادل إمام ونور الشريف ويسرا.