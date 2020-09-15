صورة.. ابنتا عمرو دياب حديث السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لهما

المستقلة/ منى شعلان / نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها جانا ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة: “أنا وطفلتي”، ونالت الصورة على إعجاب الجمهور.

ومن وقت لأخر ، يتفاعل أبناء عمرو دياب ، على مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم، ويصبحوا حديث رواد السوشيال ميديا ، ويعرف أن أبناء الهضبة يعيشا خارج البلاد ويتلقوا تعليمهم من الخارج.

من ناحية أخرى ، أعلنت جانا عمرو دياب مؤخرًا اقتحامها عالم الغناء، وأطلقت أول أغانيها والتي تحمل اسم “MOUTH TAPED SHUT”، عبر قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب”.

وفى سياق منفصل ، قد طرح الهضبة مؤخرا أغنيته “أماكن السهر” وحققت نجاحا منذ طرحها، وهي من كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي ، كما أحيا الهضبة حفلا غنائيا ليلة أمس بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج مرتين الأولى عام 1989من الفنانة شيرين رضا وأنجب منها ابنته الكبرى نور، ثم وقع الانفصال وتزوج من السعودية زينة محمد عاشور عام 1994 واثمرت الزيجة عن ثلاث ابناء وهما “التؤام كنزي وعبدالله” والصغيرة جنا.