صورة إليسا قبل 24 عاماً!

(المستقلة)..فاجأ المذيع ربيع هنيدي الجميع على تطبيق “انستغرام” بنشر صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية اليسا في العام 1994.

واثارت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين وتم تداولها بكثافة، لا سيما وأن اليسا كانت شابة صغيرة وبدت بملامح مختلفة عن صورتها الحالية، بعد إجرائها لبعض عمليات التجميل في وجهها، إلا أنها لا تزال تحافظ على جاذبيتها وجمالها.

وعلق على الصورة قائلاً: “الأصدقاء القدامى كالذهب.. والاصدقاء الجدد كالماس، فإذا حصلت على الماس فلا تنسى الذهب، لأنه حتى تحمل قطعة الماس.. فإنك تحتاج الى قاعدة من ذهب”.

وأضاف: “صباح الصداقة مع الغالية اليسا وصورة تحمل ذكريات عام 1994.. وتحية لصديقة الماضي والحاضر التي تعبت واجتهدت حتى أصبحت من المع وأبرز نجمات الغناء الْيَوم”.

تفاجأ الجميع بالصورة، ولاقت اعجاب الالاف من المشاهدين وتعليقاتهم التي أثنت على جمال اليسا في تلك الفترة، معتبرين بأنها لم تكن بحاجة لأي تجميل.

المصدر: مجلة لها