صورة .. إطلالة جريئة لإليسا

(المستقلة)..بين الحين والآخر تظهر المطربة اللبنانية إليسا بإطلالات تثير الجدل وتتسبب في توجيه الانتقادات لها.

وفي احتفالها بعيد ميلاد صديقتها كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ظهرت إليسا بإطلالة جريئة.

نشرت المطربة اللبنانية عبر حسابها في Instagram صورة من الاحتفال ظهرت فيه وسط صديقاتها وبينهن المطربة نانسي عجرم.

ارتدت إليسا بنطال جينز مع بادي من الدانتيل الأسود كشف عما ترتديه أسفله.

جاءت لها بعض التعليقات التي انتقدت ملابسها الجريئة، فيما أكد آخرون أنها جميلة في كل أحوالها.

يشار إلى أن إليسا تشارك في الموسم الرابع من برنامج The Voice مع المدربين عاصي الحلاني وأحلام ومحمد حماقي، ويعرض مساء كل سبت عبر قناة MBC 4 وMBC مصر.