صورة.. أميرة كرارة يستعيد ذكرياته مع شقيقته بعد زفافها

المستقلة/ منى شعلان / حالة خاصة تجمع بين الفنان أمير كرارة وشقيقته الصغرى نور ، كأنها ليست شقيقته فقط بل أيضا ابنته ، وظهر هذا الأمر واضحا فى حفل زفافها مؤخراً فلم يتمالك دموعه أثناء الحفل واقتصر الحفل على الأهل والمقربين وعدد قليل من الوسط الفني.

ومنذ قليل ، فتح أمير كرارة ، دولاب ذكرياته ، وشارك جمهوره بصورة تجمعه بشقيقته فى مرحلة الطفولة ، وأخرى فى مرحلة الشباب ، عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع الصور والفيديوهات انستغرام.

وشارك الفنان أمير كرارة ، فى السباق الرمضاني ، الماضى بمسلسل الاختيار ، وحقق نسبة مشاهدة عالية ، كما أنه سينضم لقائمة المسلسلات الرمضانية المقبلة بمسلسل” نسل الأغراب” مع النجم أحمد السقا ، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.