المستقلة … أعلن صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، فتح التقديم الألكتروني لمعاملات القروض في بغداد والمحافظات.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين , إن “صندوق الاسكان وفي اطار جهود الوزارة للانتقال نحو العمل الالكتروني لسرعة ودقة انجاز المعاملات وتسهيل عملية منح القروض باشر التقديم الالكتروني لاجراء الكشف في بغداد والمحافظات عن طريق موقع الكتروني مخصص لذلك”.

وأشار إلى أن “عملية التقديم بدأت يوم امس 23 آب الحالي وستستمر لمدة اسبوع ،أي لغاية نهاية الشهر أو نفاد الحصة المقررة لكل محافظة”.

ونوه المصدر إلى أن “المتقدم يجب ان يقدم الى الصندوق صحة الصدور للاجازة والكفيل من اجل انجاز عملية الكشف”.

وأكد أن “ذلك الاجراء هو جزء من مستلزمات الوقاية من فايروس كورونا لتحقيق التباعد الاجتماعي.”