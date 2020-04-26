صناع مسلسل سوق الحرير يقعون في خطأ فاضح بأول مشهد

(المستقلة)..مع أول أيام شهر رمضانالكريم، انطلق السباق بين مسلسلات رمضان وأحد أبرز الأعمال هذا العام مسلسل سوق الحرير حيث يضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما السورية.

وخلال المشهد الأول من مسلسل سوق الحرير وقع طاقم العمل في خطأ كبير، حيث يبدأ المسلسل بمشهد عام كبير لأحد حارات الشام القديمة مع كتابة على جانب الشاشة دمشق صيف 1945.

إلا أن الخطأ الذي وقع به طاقم العمل كان ظهور بوستر فيلم فاطمة لأم كلثوم، والمشكلة أن الفيلم تم عرضه في 15 ديسمبر من عام 1947 وشارك أم كلثوم البطولة النجوم أنور وجدي وسليمان نجيب ومن إخراج أحمد بدرخان، وبهذا يكون هناك فارق عامين كاملين بين التاريخ الذي يبدأ عنده المسلسل وتاريخ عرض الفيلم.