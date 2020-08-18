صناعة الأدوية : تعلن المباشرة بانتاج مجموعة مستحضرات حبوب السامادول

(المستقلة).. أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن المباشرة بانتاج مجموعة مستحضرات حبوب السامادول ( نايت ، اكسترا ، كولد اند فلو ، ساينس ، دي ، ادڤانس ) ولأول مرة في البلاد وفقا للمواصفات الدوائية العالمية .

وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم البدء بإنتاج السامادول نايت وسامادول اكسترا وباقي انواع حبوب السامادول تباعاً ضمن الخطة الإنتاجية لشهر آب الجاري وسيتم طرحها في السوق المحلية قريبا”.

وأضاف السالم، أن “هذه المستحضرات تستخدم كخافض للحرارة ومسكن للآلام وتقليل إعراض الانفلونزا الموسمية”، مبينا في ذات الوقت أن “هذه المستحضرات ستنتج بإشكال حديثة تناسب الذوق العام ومشابهة للمستحضرات الأجنبية وبأسعار تناسب دخل المواطن العراقي”.(النهاية)