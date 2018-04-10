صلاح يعود لتدريبات ليفربول

(المستقلة)..شارك محمد صلاح نجم ليفربول، امس الاثنين، في التدريبات الاستعدادية لمواجهة مانشستر سيتي غداً ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر ليفربول مقطع فيديو، لتدريبات لاعبي الريدز، وقد ظهر صلاح فيه، بعدما كان قد خرج مصاباً في مباراة الذهاب أمام سيتي والتي حقق فيها فريقه فوزاً كبيراً بثلاثيةٍ نظيفة.

خرج بعدها ليفربول ببيان صحفي، أكد فيه أن الدولي المصري سيخضع لبعض الفحوصات الطبية، لاستيضاح مدى الإصابة، والتي كانت عبارة عن إصابة في العضلة الضامة.

يذكر أن صلاح سجل هدفاً وصنع آخر في لقاء الذهاب الذي منح الأفضلية في التأهل لليفربول.