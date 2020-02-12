صلاح وماني وفيرمينو.. ما هي نقاط قوة ثلاثي هجوم ليفربول؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يقدم ليفربول الإنجليزي أداء مذهلا هذا الموسم، بفضل تألق خط هجومه بقيادة الثلاثي المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية نقاط قوة صلاح وماني وفيرمينو ثلاثي خط هجوم ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، وذلك على صعيد بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح:

النجم المصري يتفوق على زميليه في تسجيل الأهداف، حيث أحرز 18 هدفا خلال 28 مباراة بالبريمييرليج والتشامبيونزليج، فيما سجل ماني 13 هدفا في نفس العدد من المباريات، وفيرمينو 8 أهداف في 31 لقاء.

صلاح يمتلك أفضلية أخرى هي عدد التسديدات، حيث قام بـ112 تسديدة، يليه فيرمينو (86)، ثم ماني (66).

الجدير بالذكر أن صلاح (27 عاما) قدم 8 تمريرات حاسمة، مقابل 10 لماني، و11 لفيرمينو.

ساديو ماني:

النجم السنغالي هو الأنجح بين ثلاثي هجوم ليفربول في اكتساب المخالفات، لا سيما في الأماكن الخطيرة من الملعب، حيث حصل على 35 مخالفة، مقابل 16 لمحمد صلاح و13 لفيرمينو.

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كذلك فإن ماني صاحب الـ27 عاما قام بمراوغات ناجحة (86) أكثر من فيرمينو (85)، وصلاح (81).

روبرتو فيرمينو:

النجم البرازيلي يتفوق على صلاح وماني في التمريرات الصحيحة حيث مرر 818 تمريرة صحيحة من أصل 1035، مقابل 743 من 906 تمريرات لماني، و618 من 805 تمريرات لصلاح.

فيرمينو (28 عاما) يتفوق على صلاح وماني أيضا في الجوانب الدفاعية، التي لا تكون مطلوبة عادة من المهاجمين، حيث أنه استعاد الكرة بنجاح من الخصوم في 111 مرة ، يليه ماني بـ107 مرات، ثم صلاح بـ67 مرة.

اختبار صعب:

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وأقرب ملاحقيه، ويمتلك «الريدز» ثاني أفضل هجوم في البريمييرليج هذا الموسم بـ60 هدفا، أقل بـ5 أهداف من السيتي صاحب الهجوم الأفضل.

ويلتقي ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مع أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 للبطولة الأوروبية، ورغم تذبذب مستوى الأتليتي في الليجا، إلا أنه يمتلك ثاني أفضل دفاع في المسابقة المحلية باستقبال 15 هدفا، أقل بهدف واحد من جاره ريال مدريد صاحب الدفاع الأفضل.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو يوم 18 فبراير/شباط الحالي، بينما يستضيف ملعب أنفيلد مباراة الإياب يوم مارس/أذار المقبل.