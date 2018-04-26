صلاح ومارسيلو يتنافسان على جائزة أوروبية

(المستقلة)… أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس عن اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بعد أن أقيمت مباراتي ذهاب مرحلة نصف النهائي هذا الأسبوع حيث حقق ليفربول الإنكليزي فوزا كبيرا بنتيجة 5-2 على ضيفه روما الإيطالي، فيما فاز حامل اللقب ريال مدريد الإسباني خارج أرضه على بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف.

وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على تويتر إن كل من الجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، هما المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع.

وسجل صلاح ثنائية وصنع أخرى في الفوز على روما، بينما أحرز مارسيلو الهدف الأول لريال مدريد في مرمى بايرن ليعادل النتيجة للملكي، قبل أن ينجح زميله ماركو أسينسيو في تسجيل هدف الفوز للميرنغي. (النهاية)