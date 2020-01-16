صلاح: مانشستر يونايتد كان محظوظا أمامنا في الدور الأول

المستقلة / حسام الدين جمال / يعتقد محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول أن مانشستر يونايتد كان محظوظا بالتعادل مع فريقه في مباراة الفريقين بالدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأن “الشياطين الحمر” يجيدون اللعب أمام الفرق الكبيرة.

ليفربول تعادل بهدف لمثله مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في الجولة التاسعة من البريمييرليج، وهي المباراة الوحيدة التي تعثر فيها الليفر هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “BT Sports” البريطانية: “أتذكر أن مانشستر يونايتد ظهر بشكل جيد أمامنا في مباراة الدور الأول، الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي عادة تقدم مواجهات قوية أمام بعضها البعض”.

وأضاف النجم المصري: “يونايتد كان موفقا وسانده الحظ في هذه المواجهة، لاحت لنا عدة فرص للتسجيل ولو أحسننا استغلالها كنا سنفوز”.

وأتم صلاح تصريحاته قائلا: “أتمنى أن نفوز في اللقاء المقبل من أجل تعويض مواجهة الدور الأول”.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول، الأحد، في مباراة ديربي الشمال الغربي، بملعب أنفيلد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.