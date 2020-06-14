صلاح الدين تعلن عن تسجل اصابات جديدة بكورونا

المستقلة … اعلن المتحدث باسم خلية الازمة في صلاح الدين جمال عكاب، الاحد، عن تسجل اصابات جديدة بكورونا موزعة على عدد من المناطق.

وقال عكاب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “عدد الاصابات التي وصلت امس بلغت 28 أصابة موزعة كالاتي

قضاء بلد 7 مدنيين

قضاء سامراء 16 اثنان منهم مدنيين والعدد الاخر من افراد قوات امنية .

قضاء بيجي مدني واحد

قضاء تكريت 3 طبيب ومخدر وشقيق المخدر

مستشفى الامام 1 من افراد الحشد الشعبي

واضاف ان “مايخص العسكرين اذا تم تأمين حضورهم الى المستشفيات سوف يكون نفس العدد المذكور، اما اذا تم نقلهم الى محافظاتهم سوف يتم حذفهم من الموقف الخاص بنا واضافتهم لمحافظاتهم”.