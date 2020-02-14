صفقة برشلونة الاستثنائية في مهب الريح

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يواجه خطر منعه من إبرام صفقة استثنائية لتعويض مهاجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، الذي أعلن البارسا غيابه لفترة 6 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.

لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تتيح لبرشلونة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض ديمبيلي، بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، بشرط أن يكون اللاعب الجديد من أحد أندية إسبانيا، وذلك لأن إصابة لاعب البارسا ستتسبب في غيابه لفترة تتجاوز 5 أشهر.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن رابطة الدوري الإسباني غير مقتنعة حتى الآن أن إصابة ديمبيلي في الفخذ تتطلب 6 أشهر للشفاء كما أعلن النادي الكتالوني، خاصة أن اللاعب عانى من إصابة مماثلة في وقت سابق وتمكن من التعافي بعد 3 أشهر تقريبا.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن برشلونة سيقدم كل الوثائق الطبية التي تدعم موقفه وتؤكد أحقيته في التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض ديمبيلي صاحب الـ22 عاما.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي شارك في 9 مباريات مع برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن البارسا يضع عينه على عدة مهاجمين ناشطين في الدوري الإسباني لتعويض ديمبيلي، على رأسهم ويليان خوسيه نجم ريال سوسيداد، ولورينزو مورون مهاجم ريال بيتس.