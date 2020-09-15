صفقة انتقال ديباي من ليون إلى برشلونة حسمت مقابل 30 مليون يورو

صفقة انتقال ديباي من ليون إلى برشلونة حسمت مقابل 30 مليون يورو

المستقلة ..كشف تقرير صحفي هولندي، عن توصل نادي برشلونة، لاتفاق للتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “De Teleegraf” الهولندية، فإن برشلونة لديه اتفاق بالفعل لضم ديباي ويأمل في إعلان الصفقة هذا الأسبوع، والتي ستبلغ قيمتها 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

وأضافت: “من المفترض أن يصل ديباي لبرشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تقديمه في كامب نو، وينضم لمشروع المدرب رونالد كومان والذي يعرفه جيدًا من فترة عمله بالمنتخب الهولندي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قدوم ديباي سيكون تعزيزا لخط الهجوم، على الرغم من أن مركزه غير واضح حيث يمكنه اللعب كمهاجم صريح وأيضًا على الأطراف، وهو ما سيتضح في الفترة المقبلة.

وكان كومان قد أبلغ الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم البارسا بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد، وحاليًا يتفاوض اللاعب على الرحيل بعد الحصول على مستحقاته المادية.