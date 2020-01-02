صفقة انتقال دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون إلى الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي

المستقلة … كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائج متذبذبة هذا الموسم.

فقد ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، باتت مهددة بالفشل.

وأكدت تقارير سابقة أن مانشستر يونايتد يجهز 50 مليون إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

لكن “ذا صن” قالت إن كالفيرت ليوين، يقترب كثيرًا من تجديد عقده مع التوفيز لمدة خمس سنوات، وهو ما يصعب رحيله إلى “أولد ترافورد”.

وكان مانشستر يونايتد يستهدف ضم المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، من ريد بول سالزبورج، لكن الأخير انتقل إلى بوروسيا دورتموند.

وعقب فشل صفقة هالاند، حول الشياطين الحمر أنظارهم صوب كالفيرت ليوين.