صفقة القرن في أسبوع.. أمريكا تطلب عرضها على مجلس الأمن والجامعه العربية ترفضها

(المستقلة) ممدوح سليمان/ طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي، الخميس، لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، بحسب سكاي نيوز عربية.

وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن هذه المصادر.

ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 فبراير، ليؤكد أمام لأمم المتحدة معارضته للخطة الأميركية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عن رفضها خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ووصفتها بأنها “متحيزة”.

و انتقدت منظمة التعاون الاسلامي “النهج المتحيز” للبيت الأبيض، قائلة إن الخطة تتبنى السرد الإسرائيلي وتؤيد ضم مناطق شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجة أمن إسرائيل.

وشدد بيان المنظمة على أن القدس الشرقية هي “العاصمة الأبدية” لدولة فلسطينية مستقبلية، وقالت إنها ما زالت القضية الأساسية للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الرفض الرسمي من قبل منظمة التعاون الإسلامي للخطة الأميركية بعد أيام قليلة من رفض جامعة الدول العربية بالإجماع مقترحات البيت الأبيض في اجتماع بالقاهرة.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل، وأشار إلى أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، كبير مهندسي الخطة، هو ببساطة صهر ترامب.