صرف مستحقات آذار لمنتسبي شركة اسمنت كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن قائمقام قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء رائد المشهداني ، اليوم الاحد ، إن شركة كربلاء لصناعة الاسمنت وافقت على صرف المستحقات المالية لشهر اذار الماضي لمنتسبي الشركة “.

وقال المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) حضرنا “اجتماعا في مقر الشركة للوقوف على أهم المشاكل التي تضرر منها منتسبي الشركة ، وتمت الموافقة صرف كافة والمستحقات المالية لشهر آذار الماضي وبشكل فوري والتي توقف صرفها بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها البلد لجائحة كورونا “.

وأضاف إن “الشركة العراقية العامة تبنت تأمين المبلغ ودفعه بشكل مباشر ولحين إكمال شركة كربلاء إجراءات المقاصة المالية “.

ودعا المشهداني “منتسبي الشركة المباشرة بالعمل واستلام مستحقاتهم المالية والالتزام بمقررات خلية الازمة بعد التجمع خوفا من الاصابة بفايروس كورونا “.