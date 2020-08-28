صرف رواتب مديريات التربية في بغداد والمحافظات

أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة عن البدء بعملية بصرف رواتب موظفين مديريات التربية في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى.

و في بيان للمكتب الإعلامي لمصرف الرافدين تابعته وكالة الصحافة المستقلة قال إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.

فيما أضاف أن عملية الصرف ستتم من خلال أدوات الدفع الالكتروني (بطاقات الماستر كارد) كما يُمكن للموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من خلال استخدام بطاقاتهم الإلكترونية.