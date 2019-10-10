صراع بين برشلونة وريال مدريد على المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس أن إدارة ريال مدريد الإسباني تنوي التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن لاوتارو مارتينيز تحت أنظار ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يرى في اللاعب أفضل تعويض للفرنسي كريم بنزيما الذي يتقدم في العمر.

وتردد أن إدارة برشلونة تراقب لاوتارو مارتينيز، لتعويض لويس سواريز، كما تردد أن النجم ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مواطنه الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، لكن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ويتردد أنه لا يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وقدّم لاوتارو مارتينيز أداء رائعًا في مباراة برشلونة وإنتر ميلان قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، توجه بهدف، لكن الفوز كان من نصيب النادي الكتالوني بنتيجة 2/1.

ولاوتارو مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني، وسجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفًا في 9 مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

علمًا أنه يملك 12 هدفًا من إجمالي 44 مباراة مع إنتر ميلان، ويمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2023.

يشار إلى أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 31 عامًا، هو الحارس الأساسي في ريال مدريد من نحو 10 سنوات، وقد سجل 228 هدفًا وصنع 126 في 474 مباراة منذ انضمامه للفريق صف العام 2009 قادمًا من ليون.

وبنزيما رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ ريال مدريد.