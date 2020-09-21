صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع متسائلين عما يحدث داخل المشفى، بعد صدور أصوات لتكسير وضرب يتبعه صراخ.

ظهر في المقطع عدد من الناس قد تجمعوا لتبين مصدر الصوت، ومعرفة ما يحدث، لكن لم يظهر سوى صوت رجل يصرخ بقوة.

تبعته أصوات تكسير وضرب عنيف، ثم ظهرت صرخات امرأة، وقد ظهر أحد الأشخاص وهو يسقط على الأرض.

وغير معروف حتى الآن سبب الشجار العنيف وأصوات الصراخ المخيفة، وما إن صدر عنه أية إصابات خطيرة.