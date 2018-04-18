صدور 815 حكماً بضمنها 212 حكماً بالإعدام لمدانين بالإرهاب بعد تحرير الموصل

(المستقلة)… أعلن محكمة جنايات محافظة نينوى الأربعاء أنها أصدرت منذ تحرير المحافظة وحتى الشهر الحالي، 815 حكماً بينها 212 حكماً بالإعدام لمدانين بـ”الإرهاب”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقته (المستقلة) إن “محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية أعلنت عن أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة في الموصل”.

وأضاف بيرقدار أن “الإحصائية الصادرة من محاكم الجنايات بينت أن أعداد المحكومين بلغت 815، فيما كانت أعداد الأحكام الصادرة بحكم الإعدام 212 حكماً، أما الأحكام بالسجن المؤبد فقد بلغت 150 حكماً”.

وتابع أن “النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين”، مبيناً أن “المحكمة أصدرت أيضاً أحكاما مختلفة منها 341 حكما بالحبس المؤقت و112 حكما بالإفراج لمن لم تثبت ادانتهم”.(النهاية)