(المستقلة) … أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور مذكرة قبض وتحر بحق مدير حسابات دائرة صحة الأنبار السابق.

وقالت الهيئة في بيان صدر، اليوم، وتلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مذكرة قبض وتحر صدرت عن محكمة التحقيق المختصَّة بقضايا النزاهة في الرمادي بحقِّ مدير حسابات دائرة صحَّة الأنبار السابق المُتَّهم مجيد مظهور عبد الله محمود السويداوي”.

واضافت النزاهة انه “تأذن المحكمة لأعضاء الضبط القضائيِّ وأفراد الشرطة كافة وكلِّ من تقع بين أيديهم مذكَّرة القبض والتحرِّي المرافقة بالقبض على المُتَّهم، وإحضاره أمام المحكمة؛ لكونه مُتَّهماً في الشكوى المقامة ضدَّه في هيئة النزاهة – مكتب تحقيق الأنبار، أو المساعدة في ذلك”.