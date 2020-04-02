صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبدالواحد

( المستقلة)… اصدر القضاء في السليمانية مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبدالواحد.

وقال مصدر امني ان مذكرة الاعقال جاءت علی خلفیة شکوی صحة السلیمانیة.

وكان زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي قال انه “لا وجود لكورونا في اقليم كوردستان وحكومة الاقليم تتخذ هذا الامر ذريعة لفرض الحجر المنزلي”. دون تقديم السبب.

ووجه المتحدث باسم صحة مديرية صحة السليمانية الدكتور ياد نقشبندي يوم الاثنين دعوة للذين ينفون وجود كورونا بزيارة مركز الحجر الصحي في المحافظة.

وفي تغريدة له قال نقشبندي “للذين ينفون كورونا ليزوروا مركز كورونا في سرجنار”.

‪واضاف انه “اذا كنت شجاعا وعلى ثقة من كلامك يا شسوار عبد الواحد فقم انت وعائلتك وبدون اجراءات احترازية بزيارة مركز سرجنار وصافح المرضى هناك وقدم لكل واحد منهم باقة ورد لنعرف هل هناك وجود لكورونا او لا؟. ( النهاية)