مذكرات قبض بحق ضابط وسبعة من منتسبي شرطة كركوك

(المستقلة)… أعلن قائد فرض القانون في جهاز مكافحة في كركوك اللواء الركن معن السعدي عن صدور مذكرات قبض بحق ضابط وسبعة من منتسبي سوات شرطة كركوك، عازيا ذلك الى تورطهم بعملية سطو مسلح وجرائم جاري التحقيق فيها.

وقال السعدي في مؤتمر صحفي في كركوك إن “عملية سطو مسلح جرت قبل ايام وبعد قتل أحد أفراد العصابة من قبل صاحب الدار اعتقلنا شخصا وهو منتسب في الاجهزة الامنية العراقية واعترف بوقوف ضابط برتبة نقيب وسبعة من المنتسبين في هذه العملية”.

وأضاف السعدي “والآن هناك لجنة تحقيقية في شرطة كركوك لمعرفة كيفية هروب النقيب وهؤلاء السبعة الى جهة مجهولة”، مبينا انه “تم تشكيل قوة للقبض على المتهمين والتحقيق في كيفية حدوث السطو المسلح”. (النهاية)