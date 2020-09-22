صدور مذكرات قبض بحق شخصين بتهمة اختطاف سجاد العراقي

المستقلة.. أظهرت وثائق صادرة عن القضاء صدور مذكرات قبض بحق شخصين اتهما بخطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية.

وأشارت الوثائق الى ان محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرتي قبض بحق احمد محمد عبود الابراهيمي، وادريس كريدي حمدان الهصاري ، وفق المادة 421 عقوبات.

وأشارت المذكرتين الى ان الشخص الاول يسكن رية البوحمودي في ناحية سيد دخيل، فيما يسكن الثاني قرية الهصاصرة في الناحية نفسها.

ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية التي بدأت اليوم حملة بمشاركة قوات من مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى للبحث عن المختطف سجاد العراقي في عدد من قرى محافظة ذي قار.