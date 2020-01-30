صدور باكورة اعمال المحقق العراقي بشار قدوري كتاب (نهج الطالب لأشرف المطالب)

(المستقلة).. صدر للكاتب والمحقق العراقي بشار قدوري باكورة اعماله التراثية المحققة كتاب (نهج الطالب لأشرف المطالب) للإمام محمد الجوهري الصغير

قدم للكتاب الصادر عن دار المعراج بدمشق العلامة الدكتور مصطفى ديب البغا .

ويقول قدوري أن أصل هذا الكتاب ( منهج الطلاب) للإمام المجدد النووي وكلاهما من أقطاب الأولياء والعلماء الأصفياء

الذين لهم قصبُ السبق في الجدّ والاجتهاد ونشر العلم والإسلام في ربوع العالم كلّه وكتابي هذا صورة عملية موفقة للجوهري وكأنه جوهرة مكنونة مختصرة للمنهاج للمسلمين ليكتمل مع غيره في عقد الجواهر اللؤلوية للفقه الإسلامي الخالد مع المذاهب الأخرى …